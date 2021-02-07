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Bursa'da çöp kamyonunun devrilme anı kamerada

Bursa'da çöp kamyonunun devrilme anı kamerada
Uludağ'dan kent merkezine doğru dönen çöp kamyonu, freni patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yan devrildi. Kaza kameralara yansırken, kamyondan yola dökülen mazot belediye ekiplerince temizlendi.

Uludağ yolunun 20'nci kilometresinde yaşanan kazada, Bursa kent merkezine giden G.D. (45) idaresindeki 16 ABC 782 plakalı çöp kamyonunun freni patladı. Hızla yol alan kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. 

Kazayı gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.D.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alının sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyondan yola dökülen mazot ise belediye ekiplerince temizlendi. Kaza bir taksinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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