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Bursa'da deredeki balıkların telef olmasının nedeni belli oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinden geçen derede yaşanan balık ölümlerine sudaki amonyum ve sülfatın fazla olmasının neden olduğu ortaya çıktı.
Bursa'da deredeki balıkların telef olmasının nedeni belli oldu

Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi-Çardakköy Mahalleleri arasından geçen derede, geçtiğimiz hafta binlerce balık öldü.  Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. Kokuya neden olan ölü balıklar ise su yüzerinden toplandı.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yapılan inceleme sonuçlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, balık ölümlerine sudaki amonyum ve sülfat değerlerinin fazla olmasının neden olduğunu açıkladı.

'ZİRAİ İLAÇ KALINTILARI ÖLÜMLERE SEBEBİYET VERMİŞ'

Başkan Aydın, “Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde, sudan ve balıklardan alınan numunelerde yapılan tahlillerde amonyum ile sülfat istenilen değer dışında olduğundan balık ölümlerinin meydana geldiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu ne anlama geliyor? Suya hayvan idrarı ile zirai ilaç kalıntılarının karışması sonucunda balık ölümleri gerçekleşmiş. Tarafımıza iletilen rapor ve açıklama bu şekilde. En başından beri, altını çizerek ifade ettiğimiz gibi doğamızı, suyumuzu bile bile kirletilmesine kim olursa olsun asla müsaade etmeyeceğiz. Halkımızda rica ediyorum. Lütfen ilaç kalıntılarımızı sularımıza atmayalım, su motoru ve diğer araç gereçlerimizi bu tip yerlerde yıkamayalım. Bunlardan dolayı sudaki değerler yükselmiş. Biz bunların takibini yakinen yapıyoruz. Bu tip olaylara da asla müsaade edilmeyecektir” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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