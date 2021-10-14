Bursa'da fabrikada yaşanan patlamayla ilgili işletme müdürü tutuklandı

BURSA'da, Özkan Deniz'in (43) yaşamını yitirdiği 6 kişinin de yaralandığı kimya fabrikasındaki patlamayla ilgili gözaltına alınan iş güvenliği müdürü ile işletme müdürünün sorgulaması tamamlandı.

Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen salı günü, deri ve tekstil yan ürünlerine kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada Özkan Deniz hayatını kaybederken, fabrika çalışanları Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile bitişiğindeki fabrikada ise 3 kişi yaralandı. Patlama sırasında sızan gaz nedeniyle de 24 kişi zehirlendi. Patlamada hayatını kaybeden evli, 3 çocuk babası olan Özkan Deniz, dün toprağa verildi.

Patlamayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında iş güvenliği müdürü ile işletme müdürü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan ve ismi açıklanmayan iki şüpheli, ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, işletme müdürü tutuklanırken, iş güvenliği müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.