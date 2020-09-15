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Bursa'da heyelan: Otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü

Bursa’da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanda, iş makinelerinin bulunduğu alanda görev yapan bekçi Süleyman Sarı (70), içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'da heyelan: Otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü

Orhaneli Yolu Doğancı Mahallesi yakınlarında, bu sabah istinat duvarı yapımı devam eden bölgede, heyalan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çalışma kapsamında bölgede olan iş makinelerini bekleyen bekçi Süleyman Sarı’nın otomobili, heyelanda yola savrulan kaya ve taş parçalarının altında kaldı. Sarı, hayatını 

kaybetti. Bekçi Sarı’nın cansız bedeni, ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Park halindeki 2 iş makinesinin de kullanılmaz hale geldiği heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli ve Bursa-Keles yolu, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından tek taraflı olarak ulaşıma açıldı.

BURSA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nden heyelan ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15.09.2020 günü saat 05.40 sıralarında Orhaneli-Keles Karayolu 12.kilometresinde kaya parçalarının yola düşmesi sonucu heyalan meydana gelmiş olup, heyelan nedeniyle kaya parçalarının özel bir firmaya ait 2 eksavatör ve 1 adet aracın üzerine düşmesi sonucu, araç içerisinde bekçi olarak çalışan S.S isimli işçi vefat etmiştir. Olaya (2) J.Asyş.Timi, (2) J.Trf.Timi, (2) JAK Timi, (1) J.Oyit Timi, (2) AFAD Timi, (2) Ambulans ve (2) İtfaiye olmak üzere (43) personel ile olaya müdahale edilmiştir. Meydana gelen toprak kayması temizleme çalışmaları devam etmekte olup, yol tek taraflı olarak trafiğe açılmıştır.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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