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Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı 

Bursa’da aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştığı Rasim K.'nin iş yerini 3 arkadaşıyla basan Ö.K. kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı çatışmada iş yeri sahipleri Rasim K. ile Koray A. yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor.
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı 

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Alaadddinbey Mahallesi, 637. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Rasim K.’ya ait iş yerine, iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ö.K.(35) ile 3 arkadaşı otomobille geldi. Rasim K. ile şüpheliler  arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ö.K. ile beraberindeki 3 kişi iş yeri sahibi Rasim K. ile yanında bulunan arkadaşı Koray A.'yı silahla yaraladı. Ardından da 4 şüpheli geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar, hastaneye kaldırıldı.  

Tedavi altına alınan Koray A. ve Rasim K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler,  Ö.K. ile E.K.(28), D.E.F.(26), D.B.’yi (23) yakalamak için  çalışma başlattı.     

Kaynak: Haber Kaynağı
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