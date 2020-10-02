Bursa'da jandarmadan koronavirüs denetimi

BURSA'da, jandarma ekiplerince yapılan koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere, toplam 56 bin 460 TL ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik maske kontrolleri yapılırken, iş yerleri ve araçlarda da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Jandarma ekipleri, dün kent genelinde; 73 berber, kuaför ve güzellik merkezi, AVM, 59 ticari taksi, 2 taksi durağı, 6 pazar yeri, 187 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 389 kahvehane, 5 hamam, 266 lokanta, restoran, kafe, 2 spor merkezi, 74 sahil bandı, piknik alanları, 26 konaklama tesisi, 48 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 11 nikah ve düğün salonu, 15 internet kafe, lunapark, ganyan bayii, 220 cami ve 10 halı sahayı denetledi.

Yapılan denetimlerde; ticari taksilere toplamda 7 bin 470, toplu taşıma araçlarına toplam 4 bin 500, kahvehanelere toplam 17 bin 100, lokantalara toplam 2 bin 700, sahil bantlarına 14 bin 400, çay bahçelerine toplam 5 bin 400, internet kafelere bin 800, halısahaya 3 bin 150 TL olmak üzere kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere, toplamda 56 bin 460 TL ceza kesildi.