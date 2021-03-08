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Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi

BURSA'da, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak adına Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyelerince, temsili olarak meydana kurulan darağacında kadın katilleri idam edildi.
Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları, Ulu Camii Orhan Gazi Parkı'na kurdukları dar ağacında kadın cinayetlerine dikkat çekti. Kadın katillerini temsil eden bir cansız manken, darağacında idam edilirken, partililer, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade etti. Eylemleriyle ilgili olarak açıklama yapan SP Teşkilat Başkanı Furkan Turgut, kadınlar için sözde değil özde adalet tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Turgut, şöyle konuştu:

"Adalet, duvara, kağıda, tabelaya yazılarak tesis edilemez. Adalet, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalmamaktır. Kadınları katledenleri, yani savunmasız annelerimizi, geçtiğimiz hafta Aydın’da, 92 yaşındaki Hanım Pınarlı’yı değerli eşyalarını sahip olmak için boğarak öldüren gözü dönmüş cani, iyi halini gözetmeksizin idamına gözünü kırpmadan karar verildiğinde, kadınların hakkı korunabilir, eşitlik sağlanabilir. Bizler Saadet Partisi Bursa İl Gençliği olarak, idam sehpasının caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Kadını, kızı, çocuğu, anneyi, erkeği, savunmasız yaşlıları, kısacası insanı katledenler asla affedilmemeli, cezaları idam sehpasına çıkarılmak olmalı, bir kişinin yaşama hakkını her ne sebeple olursa olsun elinden alanlar, cezaevlerinden beslenmemeli, 'hücre cezası verdik' algısıyla hayal kırıklıkları oluşturulmamalı. Tıpkı, dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde insanı katledenlerin cezası idam olduğu gibi."

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