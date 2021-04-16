Bursa'da kalabalık iki aile arasındaki kavgayı polis ayırdı; o anlar kamerada

Bursa'da , aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da karıştı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı.