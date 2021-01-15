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Bursa'da kar yağışı

Bursa kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
Bursa'da kar yağışı

Kar yağışı, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde etkili olurken yağışın ardından Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçüldü. 

Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte ayrıca sis de etkili oluyor.

Kar yağışı ile birlikte araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Öte yandan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyardı.

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