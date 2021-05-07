Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi

Bursa'da bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer İlçesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde'de faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, hemen fabrikayı boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 6 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.