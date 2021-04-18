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Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmalarının iftardan sonra da devam ettiğini belirterek, Bursa genelinde 730 bin dozu aşkın aşılama yapıldığını söyledi.
Bursa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor

Bursa'da koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor. Gece yarısına kadar süren aşılamada vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor. Tercih ettikleri aşılara göre belirlenen odalara giren vatandaşlara, hemşireler tarafından herhangi bir hastalıkları ya da alerjik bir durumları bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra, aşıları yapılıyor.

Aşılama çalışmalarının devam ettiği Bursa Şehir Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, çalışmaların Bursa'daki her hastanede gece yarısına kadar devam ettiğini ve vatandaşların iftardan sonra da aşı olmaya gelebileceğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aşı yaptırmanın oruç tutmaya bir engel olmadığı yönünde açıklamasını da hatırlatan Yavuzyılmaz, "Aşı konusunda hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın bir dakika dahi geçirmeden randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Bursa özelinde 730 bin doz aşı yaptık bugüne kadar. Herhangi bir ciddi yan etki görmedik. Bu konuda vatandaşlarımız da müsterih olsun. 65 yaş üzerindeki aşı oranımız, ilk aşısını yaptıranlarda yüzde 79. İki aşısını da tamamlayanların oranı yüzde 71'lerde. Biz bu oranın daha yukarılara çıkmasını istiyoruz" dedi.


"BURSA'DA YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 60-63 SEVİYESİNDE"

Bursa'da herhangi bir yoğun bakım ve yatak ihtiyacı olmadığını belirten Fevzi Yavuzyılmaz, "Yoğun bakım doluluk oranımız şu an için yüzde 75 seviyesinde, hastane doluluk oranımız da yüzde 60-63 seviyesinde. Hiçbir imkan sınırsız ve sonsuz değil. Bu manada, bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede almak zorundayız. Önemli olan bu virüse yakalanmamak" diye konuştu.

Aşı olan Ahmet Gül (66) ise, "BioNTech aşısını tercih ettim. Sağlık için herkese tavsiye ederim. Kimsesin beklememesi lazım. Herkesin aşı için seferber olması lazım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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