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Bursa'da 'Koronavirüslüyüm' diyen kişi gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu iddia ederek hastaneleri dolaşan şüpheli, kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı.
Bursa'da 'Koronavirüslüyüm' diyen kişi gözaltına alındı

Bursa Şehir Hastanesi'ne giden E.O. (68) yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O.'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O. evine gönderildi. 

TEST SONUÇLARINDAN VİRÜS ÇIKMADI

Dün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.O., hastane yetkililerine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen E.O.'nun Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.O.'yu kişilerin huzur ve sükununu bozma ve halkı galeyana getirmekten Mudanya'daki evinde gözaltına aldı.

Bu arada şüphelinin İtalya'ya hiç gitmediği, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddiaları da araştırılıyor.

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