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Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence

URSA’da tüm uyarılara karşın, bazı kişiler koronavirüs tedbirlerine uymuyor. Yol ortasında bir grup vatandaş, araçlarının etrafında halay çekerken, tavuk alma etkinliğinde de kabalık, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan eğlendi.
Bursa'da maskesiz ve mesafesiz eğlence

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirirken; düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi. Ancak kentte tüm uyarılara karşın, bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı görüldü. Araçlarını tek sıra halinde sokak boyunca park eden 9 kişilik bir grup, açtıkları müzikle birlikte yol üzerinde halay çekmeye başladı. Araçların etrafında halay çekerek sosyal mesafeyi gözetmeyen vatandaşlar, maske kuralına da uymadı. Çevrelerindekiler ise, halay çeken grubu izledi. Grup daha sonra birbirlerini alkışlayarak eğlencelerine devam etti.

'TAVUK ALMA'DA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Kentin bir başka tavuk alma eğlencesinde tedbirlere uyulmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, küçük çocukların da bulunduğu bir grup, sosyal mesafeye dikkat etmeyerek yürüdü. Bazı kişilerinde maske takmadığı görülürken, kısa sürede oluşan kalabalık bölge halkının tepkisine neden oldu.

ELDİVENLİ, MASKELİ HALAY

Sosyal medyaya da yansıyan diğer bir eğlence etkinliğinde ise, yaklaşık 30 kişilik bir grup ellerine eldiven geçirerek halay çekti. Maske kuralına uyduğu gözlenen grup ile birlikte bazı davetlilerin sosyal mesafe gözetmeksizin yan yana oturlduğu dikkat çekti.

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