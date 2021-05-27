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Bursa'da mesleki eğitimde elde edilen döner sermaye gelirleri 3,5 kat arttı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "Döner sermaye kapsamında Bursa'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017'de 5,6 milyon lira iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de 19,8 milyon liraya yükseldi." dedi.
Bursa'da mesleki eğitimde elde edilen döner sermaye gelirleri 3,5 kat arttı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki değerlendirme toplantısında eğitimcilerle buluşan Mahmut Özer, mesleki eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attıklarını, sahada önemli dönüşümler yaşanmaya başladığını söyledi.

Bursa'nın mesleki eğitim alanında oldukça güçlü sektör kümelenmesinin olduğu önemli iller arasında yer aldığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bursa'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Bursa'da sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Okullarımızın altyapı ve atölye eksikliklerini giderdik. Bursa'da mesleki eğitimi, işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda istihdam öncelikli olarak yeniden yapılandırdık. Uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da yükseldi. Döner sermaye kapsamında Bursa'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017'de 5,6 milyon lira iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de 19,8 milyon liraya yükseldi. Yani Bursa'da mesleki eğitimde üretimden elde edilen döner sermaye gelirleri 3,5 kat arttı."

Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini toplumun ihtiyaçları için harekete geçirdiklerini kaydeden Özer, "Bursa'da mesleki eğitim özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde inanılmaz bir performans gösterdi. Maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm ürünler Bursa'da üretilebildi. Tüm bu gelişmeler Bursa'da mesleki eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli başarılar." diye konuştu.

"43 meslek lisesi Ar-Ge merkezi oldu"
Bakan Yardımcısı Özer, mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için 43 Ar-Ge merkezi kurduklarını belirtti.

Bursa'da da bu kapsamda 4 Ar-Ge merkezi kurulduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Ar-Ge merkezlerimizin 2021 proje başvuru değerlendirmeleri sonuçlandı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan Ar-Ge merkezlerimizin projeleri kabul edildi ve projelere 5 milyon 856 bin lira finansman desteği sağlandı. Bu başarıların elde edilmesinde katkılarından dolayı Valimiz Yakup Canbolat'a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, hayırseverlerimize, paydaşlarımıza ve sektör temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bursa'da bu süreçleri başarı ile yürüten Bursa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sabahattin Dülger ve çalışma arkadaşlarını başarılarından dolayı kutluyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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