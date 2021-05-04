Bursa'da motosikletten düşüp 50 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı

Bursa’da kasisten hızlı geçince direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yola savruldu. Motosikletten fırlayarak 50 metre sürüklenen sürücü Savaş Kurt(45) ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Yeşilbursa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 F 2185 plakalı motosiklet sürücüsü Savaş Kurt(45) kasisten hızlı geçince önce direksiyon hakimiyetini kaybetti ardından da dengesini kaybederek yola savruldu. Motosikletten fırlayan Kurt yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Savaş Kurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kurt’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.