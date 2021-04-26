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Bursa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, baba oğul yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Suriyeli Muhammed Masa (38) ve oğlu Hammud Masa (15) yaralandı.
Bursa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, baba oğul yaralandı

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. 

İnegöl’den Bursa'ya seyir halindeyken sağ şeride kontrolsüz giren İhsan Özden (60) yönetimindeki 16 PG 019 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Muhammed Masa yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın etkisiyle elektrikli bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki oğlu Hammud Masa yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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