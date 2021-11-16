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Bursa'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı; kazada 7 kişi yaralandı.
Bursa'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Çakırlı altı mevkiinde meydana geldi. Rahmi Turan (49), bölgedeki zeytinlikte Halil Özcan (55), Remzi Bostancı (56) ve Fikri Oltan (50) ile birlikte zeytin topladıktan sonra evlerine dönmek için yola çıktı. Turan idaresindeki otomobil, Orhangazi-İznik karayolunda  seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ömer Kalan (45) idaresindeki 16 SZU 68 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yoldan çıkarak zeytinlik alana savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Turan, otomobilde bulunan Halil Özcan, Remzi Bostancı, Fikri Oltan ile minibüs sürücüsü Ömer Kalan ile minibüste bulunan Ömer Koyuncu ve Faruk Kaya yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Orhangazi ve Gemlik'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve kurtarma ekipleri, kaza yapan araçlar yol üzerinden kaldırdıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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