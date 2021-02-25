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Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli kurye metrelerce sürüklenerek yaralandı

Bursa'da  otomobil ile çarpışan motosikletli kurye metrelerce sürüklenme sonucu yaralandı.
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli kurye metrelerce sürüklenerek yaralandı

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi'nden çıkış yapan Ethem Ilgın(30) yönetimindeki 16 AJM 735 plakalı otomobil, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Osman Sevinç(27) yönetimindeki 16 ANA 615 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen ve 5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yarlandı. Kazanın ardından yaralanan Osman Sevinç'in yardımına koşan otomobil sürücüsü Ethem Ilgın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevinç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Haber Kaynağı
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