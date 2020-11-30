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Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun Bursa yönü, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. 

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mehmet Karadağ'ın (51) kullanığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Karadağ, hayatını kaybederken, eşi Gülten Karadağ, torunları Yusuf Kılıç (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Osman Aydınlı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Karadağ'ın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından morga gönderildi. Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun Bursa yönü, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan Osman Aydınlı’nın kullandığı otomobilin karşı yola geçtiği ve kazanın ardından savrulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aynı yönde seyir halinde olduğu başka otomobile yandan çarptığı ardından karşı yola doğru çektiği ve kazanın ardından otomobilin savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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