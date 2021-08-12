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Bursa'da palet fabrikasındaki yangın korkuttu

BURSA’daki bir palet fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken binlerce palet küle döndü. Yanan fabrika, dron ile havadan görüntülendi.
Bursa'da palet fabrikasındaki yangın korkuttu

Nilüfer ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde başlayan ve yangını farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Büyükşehir Belediye sulama tankeri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bahçede bulunan paletlere sıçradı. Ekipler fabrika bahçesinde hızla yayılan alevlerin üretim merkezine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada, fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına yardım etti. Ekiplerin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın, üretim bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri daha sonra fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Havadan çekilen dron görüntüsüylü yangının yol açtığı hasar gözler önüne serildi. Fabrika bahçesindeki binlerce palet küle döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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