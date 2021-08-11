  • BIST 1.438,820
  • Altın 478,49
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,0750
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar ceset buldu

Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, 35 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Ölen kişinin vücudunda darp izleri olduğu iddia edilirken, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar ceset buldu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Kamberler Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu.

110820210800136833330.jpg
Yapılan incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi10 Ağustos 2021 Salı 09:45
  • Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı 10 Ağustos 2021 Salı 09:30
  • Antalya'da yangın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı10 Ağustos 2021 Salı 09:28
  • Bağcılar'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:16
  • Küçük yaştaki çocuğa cinsel taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:01
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • D100'de kaza: Takla atan otomobilden yaralı çıkan kadın önce eşinin durumunu sordu09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:38
  • Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:35
  • Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:26
  • Van'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti