  • BIST 1.548
  • Altın 439,416
  • Dolar 7,3817
  • Euro 8,9884
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
»

Bursa'da polis çatılarda hırsız aradı, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı

Bursa'da polis ekipleri bir evin çatısında görülen hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çatılara çıktı.
Bursa'da polis çatılarda hırsız aradı, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Piremir Mahallesi’nde meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde bölgede güvenlik amaçlı görüntüleme yapan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda görevli askeri personel 4. Ergin Sokak’ta bulunan bir evin çatısında şüpheli 2 kişiyi  tespit etti. Askeri personel durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler şüphelilerin çatıda koşarak kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ekiplerin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelilerin olası kaçış güzergahlarında önlem alarak bölgeyi abluka altına aldı.

POLİS ÇATILARDAN BAHÇEYE ATLAYARAK HIRSIZ ARADI

Şüphelilerin ilk görüldüğü eve giren ekipler hırsızların buraya girdiğini ancak buradan kaçtığını tespit etti. Çevrede bulunan apartman bahçelerine atlayarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelileri yakalamak için binaların çatılarına çıkarak çalışma yürüten ekipler bina bahçelerini de didik didik aradı. Şüphelilerin aynı sokakta bulunan 2 katlı müstakil evde saklandığını tespit eden ekipler kapıyı komşularda bulunan anahtarla açtırdı. Evin içerisinde arama yapan ekipler şüpheli M.B. ile S.Ş.’yi saklanırken yakaladı.

“BURADA BANA DENK GELİN BAHÇEYE GÖMECEĞİM SİZİ”

Olayı öğrenerek sokağa gelen ev sahibi H.T. şüpheliler evden çıkartılırken “Nereden girdiniz siz buraya? Siz burada bana denk gelin, sizi bahçeye gömeceğim. Sizi evde yakalayayım saksılara gömeceğim.” dedi. Polis ekipleri şüphelilere saldırı girişimine karşı sokakta güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazadan sonra 8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, sürücü hala bulunamadı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
  • Bursa'da polis çatılarda hırsız aradı, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Geçtiğimiz hafta neler yaptık?' paylaşımı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 42 şüpheliden 25'i adliyede25 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
  • Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:34
  • Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:26
  • ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı25 Ocak 2021 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti