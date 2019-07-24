  • BIST 103.457
  • Altın 261,331
  • Dolar 5,7048
  • Euro 6,3572
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Bursa'da 'psikolojiyi olumsuz etkileyen kaçak yapılar' yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan karar gereği, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar 3 iş günü için
Bursa'da 'psikolojiyi olumsuz etkileyen kaçak yapılar' yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapıların 3 iş günü içinde yıkılmasını öngören karar, Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre ayrıca kaçak yapılara beton veren firmalar ile işin yüklenicisi kişiler çeşitli yaptırımlara maruz kalacak. Cezalandırma, iş yeri kapatma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine kadar gidebilecek.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, planlı, deprem dayanıklılığına sahip ve altyapı hizmetlerinden etkin yararlanılan yapılaşmanın elde edilmesine yönelik kararların uygulanmasıyla Bursa'da kaçak yapıyla mücadelenin kesin olarak sağlanacağını ifade etti.

Planlı ya da plansız alanda inşa edilmesine bakılmaksızın ruhsat düzenlenmesi mümkün olmayan alanlarda oluşturulacak yapıların en geç 3 iş günü içinde yıkılacağını belirten Aktaş, kurulacak telefon hattıyla ruhsatsız yapılar hakkında ihbarlar alınacağını bildirdi.

Bursa'nın en önemli sıkıntılarından birinin kaçak yapılaşma olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili mücadelede çok kararlıyız. Mücadeleyle ilgili odak gruplarıyla bir araya geldik. 17 ilçemizi kapsayacak şekilde kararlı duruş sergilersek, Bursa için bu tehditten kurtulmuş olacağız. Tüm şikayetler bu hatta iletilebilecek. İşlemlerin daha hızlı yürüyebilmesi adına tüm belediye, kurum ve kuruluşlarda 'ruhsatsız-kaçak yapı veri tabanı' oluşturulacak. Hızlı tespit, müdahale ve etkin sonuç alabilme adına ise drone ile hava denetimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda zabıtaların da emir ve yasaklarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek, yapılacak tespitlerle ilgili yetkili birimler bilgilendirilecek. Kaçak inşa edildiği tespit edilen yapılarda su, doğal gaz, elektrik ve Telekom gibi hizmetler en geç 3 iş günü içinde sonlandırılacak. Altyapı hizmeti sağlayan kuruluşlar hakkında ise idari ve adli işlemler başlatılacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Davamızdan vazgeçemeyeceğiz24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
  • Bu nasıl annelik24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
  • İBB'ye iki yeni atama24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  • Dünyanın en kısa IQ testi!24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
  • Hakan Atilla Türkiye'de: İlk görüntüler: Bakan Albayrak karşıladı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:54
  • Turizmcilerin 9 gün tatil ısrarı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:45
  • Sınır dışı edilen Suriyeli sayısı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  • HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan yardımcısı gözaltına alındı24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  • Hakan Atilla İstanbul'a iniş yapıyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
  • Sadece 2018'de 577 bin kişi geldi24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti