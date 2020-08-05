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Bursa'da restoranda silahlı kavga, 2 yaralı

BURSA’da bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bursa'da restoranda silahlı kavga, 2 yaralı

Olay, 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi’ne bağlı Kırcaali Mahallesi, Gazcılar Caddesi üzerine bulunan bir restoranda meydana geldi. Alkollü şekilde otomobille restorana gelen bir kişi ile iş yeri sahibi Erhan Cambaz arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen kişi belinden çıkardığı silahla Cambaz'a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Erhan Cambaz ile müşterilerden Onur Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Kimliği belirsiz saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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