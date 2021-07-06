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Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.
Bursa'da sağanak etkili oldu

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı

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