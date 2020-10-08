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Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sokakları su bastı, ağaçlar devrildi.
Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Mustafakemalpaşa ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken, Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir ağacın dalları koptu. Kopan dallar elektrik hatlarında zarar oluşurken, UEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA GİRDİ

Öte yandan, yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs içi su dolan çukuru fark etmeyince ön tekeri çukura girdi.

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