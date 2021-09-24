  • BIST 1.390,260
  • Altın 497,47
  • Dolar 8,7930
  • Euro 10,3100
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da, tarihi surların arasında kalan 151 yıllık binada yangın çıktı. Binanın ahşap bölümleri çökerken, itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi'ndeki Çarıklı Değirmen Sokak'ta, tarihi surların arasında kalan ve daha önce birçok kez yangın çıkan, 151 yıllık ahşap binada yine yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, mahalleli de itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına merdivenli araçlarla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin, çevredeki diğer ahşap binalara da sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

240920211152156674260.jpg

Çalışmalar sırasında binanın ahşap bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Polis ekipleri, sokağı araç trafiğine kapatarak, önlem aldı. Eskiden kafe ve düğün salonu olarak da kullanılan, son dönemde ise atıl kalan tarihi yapıda çıkan yangın, kentin birçok noktasından görüldü. Çatısı çöken bina, kullanılamaz hale gelirken, alevler 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor24 Eylül 2021 Cuma 10:45
  • Rize'de akıllara durgunluk veren olay: 8 yaşındaki kız çocuğuna silah verdi24 Eylül 2021 Cuma 10:41
  • Marmara Denizi müsilajdan arınacak24 Eylül 2021 Cuma 10:40
  • ABD ile gidişat pek hayra alamet değil: Dürüst davranmıyorlar24 Eylül 2021 Cuma 10:36
  • Türkiye'den F-35 hamlesi: ABD'li lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı24 Eylül 2021 Cuma 10:33
  • Kazada eşiyle ölen komiser yardımcısı için Bartın'da tören24 Eylül 2021 Cuma 10:32
  • Ayılar koyunlara saldırdı: çoban o anları cep telefonu ile kaydetti24 Eylül 2021 Cuma 10:31
  • Aksaray'da feci kaza: 5'i çocuk 17 yaralı24 Eylül 2021 Cuma 10:23
  • Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2021 Cuma 10:23
  • Derste kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okuluna verildi24 Eylül 2021 Cuma 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti