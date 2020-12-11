Bursa'da tarihi Ulu Cami ve çarşıların çevresindeki eski yapıların yıkımı sürüyor

Bursa'da başlatılan "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında Kızılay, Merkez Bankası ve İŞKUR binalarının ardından 15 iş yerinin de yıkımı tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje etap etap ilerliyor.

Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında, Pirinç Han'ın hemen arkasındaki 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkanın yıkımı da tamamlanarak 290 metrekarelik alan açıldı. Böylece proje kapsamında açılan alan da bin 740 metrekareye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi bölgede 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunduğunu aktardı.

Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasını sağlayan bu alanın korunması ve gelecek nesillere taşınmasının önemine değinen Aktaş, "Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza'dan başlayıp Ulu Cami'ye kadar uzayan bölgede yer alan. sonradan yapılmış binaların kaldırılarak, tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek." ifadesini kullandı.