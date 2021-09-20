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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yapıldığını yönünde yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Davut Ç.'nin (35) evinde 41,75 gram metanfetamin, 2,75 gram esrar, Erol Ç. (36), Sevim T. (43) ve Rıdvan A.'nin (31) adreslerinde toplam 70 gram metanfetamin, 1 hassa terazi, paketlemede kullanılan poşetler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 lira para ele geçirildi. Alpay E. ,Mehmet G. ve Erkan A.'nın üzerinde de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Davut Ç., Erol Ç., Sevim T.  ve Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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