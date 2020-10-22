Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah özel harekat polislerinin de katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, nöbetçi mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.