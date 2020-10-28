Bursa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerdeki evlerine dün operasyon düzenledi. Baskında B.B., T.Ö., S.P., B.D., D.Y. ve S.P., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 350 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde özelliği taşıyan bir miktar sentetik ecza tablet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.B., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçunda tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındığı anlar bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.