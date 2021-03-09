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Bursa'da uyuşturucu partisine baskın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde uyuşturucu partisi yapan 6 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.
Bursa'da uyuşturucu partisine baskın

Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce teknik takibe aldığı şüphelilerin Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu partisi yaptığını belirledi. Hemen adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullanan Damla İ., Yüksel K., Furkan B., Zeliha E. ve Ali B. ile uyuşturucuyu sattığı belirlenen ev sahibi Mustafa Çağlar B., suçüstü yakalandı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 850 TL ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Mustafa Çağlar B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Operasyon anı ise polis kamerasıyla kaydedildi.

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