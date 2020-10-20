  • BIST 1.205
  • Altın 482,419
  • Dolar 7,8774
  • Euro 9,2761
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 12 °C
»

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa'da 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var20 Ekim 2020 Salı 09:03
  • HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret20 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Başkentte sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu20 Ekim 2020 Salı 09:00
  • Antalya'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı20 Ekim 2020 Salı 08:59
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor20 Ekim 2020 Salı 08:58
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 23:47
  • Norveç'te Koronavirüs'ün yeni türü tespit edildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:39
  • Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:33
  • Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi19 Ekim 2020 Pazartesi 23:26
  • Aksaray Valisi Aydoğdu: Sağlık çalışanına yapılan eylemi kabul etmiyoruz19 Ekim 2020 Pazartesi 22:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti