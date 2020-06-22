Bursa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kritik açıklama

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
"Toplamda 5 vatandaşımızı bu selde kaybettik"
İncelemelerinin ardan açıklama yapan Soylu, "6 vatandaşımız sel sularına kapılmış ve kaybolmuştu. İlk önce 2 vatandaşımız alındı, ardından bu sayı 5'e çıktı. Toplamda 5 vatandaşımızı bu selde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Milletimize baş sağlığı diliyoruz" dedi.
Soylu, arama kurtarma ekiplerinin Derya Bilen'i bulmak için çalışmalara devam ettiğini söyledi.
"Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapacağız"
Hasara uğrayan yerleri ziyaret ederek hasar tespitleri yaptıklarını belirten Soylu, "Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapacağız" diye konuştu.
Pakdemirli ise çalışmaların gün boyu devam ettiğini söyleyerek "5 ilçe ve 43 köy yağıştan etkilendi. Dere yataklarından uzak durulması gerek" ifadelerini kullandı.
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