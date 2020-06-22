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Bursa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kritik açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da yaşanan sel felaketinin ardından bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylerken, evi sel nedeniyle hasar görenlere 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.
Bursa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kritik açıklama

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"Toplamda 5 vatandaşımızı bu selde kaybettik"

İncelemelerinin ardan açıklama yapan Soylu, "6 vatandaşımız sel sularına kapılmış ve kaybolmuştu. İlk önce 2 vatandaşımız alındı, ardından bu sayı 5'e çıktı. Toplamda 5 vatandaşımızı bu selde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Milletimize baş sağlığı diliyoruz" dedi. 

Soylu, arama kurtarma ekiplerinin Derya Bilen'i bulmak için çalışmalara devam ettiğini söyledi. 

"Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapacağız"

Hasara uğrayan yerleri ziyaret ederek hasar tespitleri yaptıklarını belirten Soylu, "Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapacağız" diye konuştu. 

Pakdemirli ise çalışmaların gün boyu devam ettiğini söyleyerek "5 ilçe ve 43 köy yağıştan etkilendi. Dere yataklarından uzak durulması gerek" ifadelerini kullandı.

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