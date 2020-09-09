Bursa'da yolcu taşımalarına ilişkin yeni kararlar alındı

BURSA Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre raylı sistem araçlarına belirli saatlerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınmasına ve otobüslerde de belli saatlerde belirlenmiş ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına karar verildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi. Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının önemine vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanlığının kamuya ait alanlar ile açık alanlarda yayımladı maske zorunluluğu ve toplu taşımacalıkta kapasite ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı genelgeye atıfta bulunulan Valilik açıklamasında yeni kararlar hakkında şu bilgiler yer aldı:

"Raylı sistem araçlara (metro, tramway vb.) sabah 07:00-09:30 saatleri, akşam 16:30-19:30 saatleri arasında aracın belirlenmiş ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına,

Toplu taşıma araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri,Belediye Otobüsleri ve Diğerleri)

sabah 07:00-09:30 saatleri, akşam 16:30-19:30 saatleri arasında aracın belirlenmiş ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 ü kadar ayakta yolcu alınmasına,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."