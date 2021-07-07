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Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükseldi, 4 yaralının hastanelerde tedavileri sürüyor.
Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu

Kaza, dün 17.30 sıralarında, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Kavşağı yakınında meydana geldi. Ömer Çimen (66) yönetimindeki 16 BN 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Özer Ulutaş (55) yönetimindeki 16 BGU 11 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücüler Ulutaş ve Çimen ile otomobildeki Halil Kaygın ve Hasan Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırılarak, tedaviye alındı.

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YARALILARDAN EREN, HAYATINI KAYBETTİ

Gemlik ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahsen Songül Çelik ve İsmail Eren, Bursa merkezindeki hastanelere sevk edildi. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Eren, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 5’e yükselirken, diğer 4 yaralıdan Ahsen Songül Çelik’in de hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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