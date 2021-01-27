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Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa’da çatıları uçurup, araçların hasar olmasına neden olan lodos fırtınasına ait yeni kamera görüntülerine DHA ulaştı.

Saatteki hızı 80 kilometreye çıkan lodos, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde fırtınaya neden oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak, 19 aracın üzerine düşüp, maddi hasar meydana getirdi. Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 20 saniye süren fırtınada dron ve güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

FIRTINA ANLARI SANİYE SANİYE SANİYE KAMERADA

Lodos fırtınasına ait yeni görüntülere DHA ulaştı. Görüntülerde hortumun etkisiyle bölgede bulunan dükkanların önündeki malzemelerin çevreye saçıldığı ve araç parçalarının havada uçarak, vatandaşlar için tehdit oluşturduğu yer alıyor:

Vatandaşların da yaralanmamak için kendilerini kormaya çalıtığı anlar da görüntülere yansıdı.

‘20 SANİYE SÜRDÜ, UCUZ ATLATTIK’

Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan Fatih Ural, “Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, ‘Biz ucuz kurtulmuşuz’, dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış”dedi.

AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yıldırım Kaymakamlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

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