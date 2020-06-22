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Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın cenazesi toprağa verildi.
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi

Engelli Kader Akbaba'nın cenazesi, Kestel Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Dudaklı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Törene, Kader Akbaba'nın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, baba Recep Akbaba'ya taziyelerini iletti.

Akbaba'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenleri çıkarılmıştı.

Babası olayı anlattı
Bursa'nın Kestel ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, olayı anlattı.

Akbaba, Dudaklı Mezarlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuk babası olduğunu ancak 2016 yılında da bir oğlunu toprağa verdiğini söyledi.

Şimdi de engelli kızı Kader'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akbaba, "Kader'i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Afete önceden tedbir almazsan olacağı bu. Atalarımız 'dere kıyısına ev yapma' demiş. Bizim evimiz de dere yatağındaydı ama ben 55 yıldır böyle bir şey görmedim." dedi.

Akbaba, böyle bir olaya daha önce mahallede hiç kimsenin rastlamadığını ifade etti.

Dağlarda çok gezdiğini, şiddetli sellerin indiğini gördüğünü belirten Akbaba, "Kalbime doğuyordu ama çaresiziz. Ben de sele kapıldım ama sadece kızımı düşündüm. Bir daha gelemedim. Eşimle kurtulacağımızı anladık. Bir sandalye gibi bir şeyin üzerinde kayık gibi gittim. Evimiz zemin kattı, kapıdan sel girdi. Önceden böyle şeylere tedbir alınsa böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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