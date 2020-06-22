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Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cesedi bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cesedi bulundu

Ekipler, Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 2 kişinin cesedine ulaştı.

Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.

Ekipler, 2 kişinin cesetlerine ulaşılan bölgenin 200 metre uzağında dere yatağında ise bir kadının cansız bedenini buldu. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, sivil toplum kuruluşu çalışanı arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ve Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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