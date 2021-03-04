  • BIST 1.536
  • Altın 411,222
  • Dolar 7,4589
  • Euro 8,9770
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Bursalı börek ustası: Uzayda börek açmak istiyorum

Bursa'da daha önce balonla uzaya börek gönderen Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek için gönüllü oldu. Acar, Elon Musk'a seslenerek, "Şube açmak isterse verebiliriz" dedi.
Bursalı börek ustası: Uzayda börek açmak istiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İngiltere Cambridge Düşesi Catherine Middleton'a ve uzaya börek gönderen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün börekten minyatürünü yapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikramda bulunan börek ustası Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek istiyor.

'UZAY GEMİSİNDE BÖREK AÇMAK İSTİYORUM'

Tezgah başında açtığı börekle ‘Uzay Türk’ yazan Acar, bin insanla uzaya seyahate gideceğini söyleyen Elon Musk'a “Şube açmak isterse verebiliriz” diye seslendi. Acar, "Daha önce dünyada ilk defa Bursa'dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk.

Dünyada daha önce 6'sı Amerikalı, biri İranlı olmak üzere 7 kişi uzaya gitmek için talip olmuştu. Ben de 8'inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabi bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet, orada varsa insanlara börek açmak istiyorum.

Uzay gemisinde börek açmak istiyorum. Ayrıca Elon Musk, 2025 yılında bin kişiyle uzaya seyahat edeceğini söyledi. Eğer öyle olacaksa ben de şube açarım neden olmasın. Uzayda bir şubem olsun isterim tabi ki. Tabi Elon Musk'la görüşmek lazım ya da o bizimle görüşsün. Şube istiyorsa verebiliriz ya da biz de açabiliriz neden olmasın" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır04 Mart 2021 Perşembe 14:30
  • Bakan açıkladı: Son 3 yıldaki en yüksek rakama ulaştı04 Mart 2021 Perşembe 14:24
  • Güneydoğu Anadolu'da ulaşımı kolaylaştıracak Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete açılacak04 Mart 2021 Perşembe 13:52
  • Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi04 Mart 2021 Perşembe 13:50
  • Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddet değerlerimize ve istikbalimize zarar veren en önemli tehlikelerden biri04 Mart 2021 Perşembe 13:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız04 Mart 2021 Perşembe 13:45
  • Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada 3 tanığın bilgisine başvuruldu04 Mart 2021 Perşembe 13:40
  • Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı04 Mart 2021 Perşembe 13:38
  • Sivas'ta dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesine kadar yürüdü04 Mart 2021 Perşembe 13:02
  • Emine Erdoğan: Bu topraklarda artan kadın gücü küresel sorunların çözülmesinde büyük katkı sağlayacak04 Mart 2021 Perşembe 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti