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Bursalı çiftçi hem ejder meyvesi hem de fidesini üretiyor

Kestel ilçesinde çiftçi Özhan Öztürk tarafından yaklaşık 15 ay önce kurulan serada fideleri de yetiştirilen ejder meyvesinde ilk ürünlerin hasadına başlandı.
Bursalı çiftçi hem ejder meyvesi hem de fidesini üretiyor

Özhan Öztürk, kendisine ait 1,5 dönümlük serada, halk arasında "ejder meyvesi" olarak bilinen Güney Amerika orijinli pitaya üretiminde hasada başladı.

Çiftçi Öztürk, yurt dışında "dragon fruit", Türkiye'de ise "pitaya" olarak adlandırılan meyvenin fidesini de üreterek Bursa, Yalova ve Sakarya'daki çiftçilere satıyor.

Özhan Öztürk, 20 yıldır fidan üretimiyle uğraştığını ve ejder meyvesini ilk kez 6 yıl önce Mersin'de gördüğünü anlattı.

Daha sonra bu meyveyle ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Öztürk, ilçedeki 1,5 dönümlük arazisinde ejder meyvesi yetiştirmeye karar verdiğini kaydetti.

Öztürk, yaklaşık 15 ay önce 100 bin lira harcayarak ejder meyvesi serasını kurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kaktüs familyasının meyve veren bir cinsi. Çiçeğini gece açıyor. Bu meyvenin ülke ekonomisine getirisi çok fazla. Biz bunu Marmara Bölgesi'nde yaymaya çalışacağız. Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticiyim. Şu an gayet iyi durumdayız. Ürün Bursa iklimine çok iyi uyum sağladı. İlk meyveleri almaya başladık. Seramız 1,5 dönüm. 2 bin meyve fidesi var. Dönüm başı 700 adet ürün verebiliyor. Şu an olgunlaşan ürün sayısı çok az. Haziran ayından itibaren üretimimiz daha da artacak."

"Seraya soba sistemi kurdum"

Mahsulün Türkiye'de giderek yaygınlaşacağını vurgulayan Öztürk, "Ejder meyvesinin yanı sıra bu ürünün fide üretimini de yapıyorum. Bursa, Yalova ve Sakarya'dan çok sayıda üreticiye ejder meyvesinin fidesini gönderdim. Çiftçilerimiz deneme amaçlı dikmeye başladı." dedi.

Öztürk, seraya elektrik bağlanmasıyla ilgili sıkıntısının olduğunu aktardı.

Sera içi sıcaklığının kışın sıfır derecenin altına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk. Seraya soba sistemi kurdum. Bunun için elektriğe ihtiyacım var. Bu işi havalar daha da soğumadan çözmek istiyorum. Yetkililerden de bu konuda yardım bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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