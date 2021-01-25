  • BIST 1.546
  • Altın 442,063
  • Dolar 7,3761
  • Euro 8,9689
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
»

Bursa'nın yöresel ürünlerinden 'Sorgun peyniri'nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor

Uludağ'ın güney yamaçlarında yaylalarda otlanan hayvanların sütlerinden katkı maddesi kullanılmadan üretilip 6 ay bekletilerek elde edilen peynirin ulusal çapta tanıtımı için Keles Kaymakamlığınca çalışma yürütülüyor.
Bursa'nın yöresel ürünlerinden 'Sorgun peyniri'nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'e bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'nde geleneksel yöntemle üretilen peynirin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Uludağ'ın güney yamaçlarında 1600 metre rakımlı alanda 6 asırlık geçmişe sahip, eskiden köy statüsünde olan 850 nüfuslu mahallenin halkı, asırlardır atalarından gelen "Sorgun peyniri"nin üretimini sürdürüyor.

Kışın zor şartlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütleri değerlendirmek için güçlerini birleştiren mahalleliler, 1969'da Sorgun Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Kooperatif bünyesinde 1980'lerde başlayan peynir üretimi, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü ve Keles Kaymakamlığının destekleriyle 1999'da açılan süt işleme tesisi ile daha geniş bir alana yayıldı.

Yaylalarda otlatılan büyükbaş hayvanlardan sağılan sütler tesise getirilerek işleniyor. Üretim aşamasında 4 kişinin çalıştığı işleme tesisinde günlük 3,5 ton sütten yaklaşık 500 kilogram peynir üretiliyor.

Kaymakamlığın girişimleriyle Sorgun peyniri, Ticaret Bakanlığınca "yöresel ürün" olarak tescillendi.

"Tesisi desteklemeye çalışıyoruz"
Keles Kaymakamı Kübra Teymur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun Mahallesi'nin ilçe merkezine 20 dakika uzaklıkta yer aldığını söyledi.

Geçimini genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlayan halkın kooperatif çatısı altında bir araya gelmesinin büyük avantaj olduğunu belirten Teymur, şöyle devam etti:

"Kooperatifle günümüzde 10 kişiye hatta giderek artan bir sayıda istihdam sağlıyorlar. Sorgun peyniri, tadanlara kendi reklamını yaptırıyor ama biz yerel bazda kalmak istemiyoruz, ulusal çapta tanınmak istiyoruz. Bu hususta Kaymakamlık olarak elimizden gelen ne varsa destek sağlıyoruz. Daha çok gerekli yerlerle görüşüp makine ve teçhizat anlamında tesisi desteklemeye çalışıyoruz."

Kooperatifi başkanı Hüseyin Yavuz da üyelerinin ürünlerini değerlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

Tesiste 16 yıldır çalışan peynir üretim ustası Şenol Demir ise günlük 3,5 ton süt işleyebildiklerini ancak kapasitelerinin 5 ton civarında olduğunu belirtti.

Peynirlerin Bursa ve ilçeleri dışında Kocaeli, Kütahya gibi çevre illere satıldığını aktaran Demir, "Müşterilerimizden yoğun talep gelmeye başladı. Artan taleple daha çok üretim yapıp peynirimizi satmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu: Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili korsanlar henüz hiç kimseyle temasa geçmedi25 Ocak 2021 Pazartesi 14:00
  • Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi25 Ocak 2021 Pazartesi 13:19
  • RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi25 Ocak 2021 Pazartesi 13:11
  • İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 32,78'e yükseldi25 Ocak 2021 Pazartesi 13:05
  • Bursa'nın yöresel ürünlerinden 'Sorgun peyniri'nin marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor25 Ocak 2021 Pazartesi 12:59
  • Kapadokya'da sit alanındaki 25 yapı daha yıkıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 12:14
  • Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı25 Ocak 2021 Pazartesi 12:13
  • Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor25 Ocak 2021 Pazartesi 12:12
  • PKK'lı terörist: Örgüt mensupları, hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirilme korkusu yaşıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 12:12
  • Elazığ'da 8 bininci konutun anahtarı törenle hak sahibine teslim edilecek25 Ocak 2021 Pazartesi 12:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti