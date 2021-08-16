  • BIST 1.447,640
  • Altın 485,17
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Bursaspor - Adanaspor: 1-1

TFF 1'inci Lig’in ilk hafta mücadelesinde Bursaspor, Bitci Timsah Park’ta Adanaspor’u ağırladı. Mücadele, Burak Altıparmak ve Samed Ali Kaya’nın karşılıklı golleriyle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Bursaspor - Adanaspor: 1-1

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

BURSASPOR: Erhan Erentürk- Cüneyt Köz (Dk. 81 Ozan İsmail Koç), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 82 Luka Capan), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Reagy Baah Ofosu (Dk. 71 Tim Matavz), Eren Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu- Evren Korkmaz, Isaac Donkor, Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 63 Samuel Tetteh), Kadir Keleş, Samed Ali Kaya (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Ognjen Ozegovic

GOLLER: Dk. 14 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 6 Samed Ali Kaya (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Uğurcan Yazğılı, Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm (Adanaspor)

6'ncı dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kadir Keleş ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen gerisinden iyi yükselen Samed Ali Kaya yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14'üncü dakikada skora denge geldi. Taha Altıkardeş’in savunmadan, uzun pasıyla sol çizgide topla buluşan Onur Atasayar, bekletmeden ortaladı. Kale önünde topa iyi yükselen Burak Altıparmak’ın vuruşunda meşin yuvarlak, yerden de sekerek ağlarla buluştu: 1-1.

32'nci dakikada Adanaspor gole yaklaşırken, ceza yayının gerisinden Celil Yüksel’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

77'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İsmail Yüksek, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

85'inci dakikada Onur Atasayar’ın uzun kullandığı taç atışı sonrası ceza alanı içerisinde Tim Matavz zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+5’inci dakikada, kalecinin uzun pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Samuel Teteh, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Uzak köşeye doğru yönelen topu kaleci Erhan, kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sporcular, ördeklerle yarıştı15 Ağustos 2021 Pazar 12:40
  • Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi15 Ağustos 2021 Pazar 12:30
  • Messi transferi sonrası kripto paralar güven tazeleyebilir15 Ağustos 2021 Pazar 11:32
  • Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istiyor15 Ağustos 2021 Pazar 10:50
  • Galatasaray Süper Lig'de sezona Giresun'da başlıyor15 Ağustos 2021 Pazar 10:11
  • Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-215 Ağustos 2021 Pazar 09:33
  • İstanbulspor - Manisa FK: 3-415 Ağustos 2021 Pazar 09:26
  • Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-215 Ağustos 2021 Pazar 09:24
  • Altay - Yukatel Kayserispor: 3-015 Ağustos 2021 Pazar 09:23
  • Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı15 Ağustos 2021 Pazar 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti