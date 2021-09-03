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Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti

TFF 1'inci Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, iç saha maçlarındaki etkisini de kaybetti.
Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti

Ligde 3 hafta geride kalırken; evindeki mücadelelerde birer mağlubiyet ve beraberlik alan Bursa temsilcisi, sahasında 4 maçtır da kazanamıyor. Ayrıca, sahasındaki son 6 lig maçında yalnızca bir galibiyet elde eden Bursa ekibi, taraftar desteğine karşın dilediği başarıyı göstermedi.

Geçtiğimiz sezon da, seyircisinin eksikliğini hisseden ve iç saha maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, sahasındaki 17 lig maçında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, bir kez de berabere kaldı. Ligi 10. sırada tamamlayan Bursa ekibi, iç saha maçlarında da 10. basamakta yer aldı.

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Bursaspor, 2019/20 sezonunda ise sahasında başarılı bir görüntü çizdi. Yeşil beyazlılar; sahasındaki 17 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu sezonu Play-Off hattı içerisinde tamamlayan Bursa ekibi, iç saha performanslarında da 3. basamakta yer alarak, sahasında etkili olduğunu gösterdi

Kaynak: Haber Kaynağı
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