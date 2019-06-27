Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber

Bursaspor Kulübü, Sebastian Frey ile kulüp arasındaki davanın sonuçlandırıldığını, puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumunun ortadan kalktığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, Sebastien Frey’e ödeme yaparak FIFA’dan gelmesi muhtemel transfer yasağı ve puan silme cezasını ortadan kaldırdığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, Sebastian Frey ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.

Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."