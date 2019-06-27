  • BIST 95.533
  • Altın 260,561
  • Dolar 5,7642
  • Euro 6,5510
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 30 °C
»

Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber

Bursaspor Kulübü, Sebastian Frey ile kulüp arasındaki davanın sonuçlandırıldığını, puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumunun ortadan kalktığını duyurdu.
Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber

Bursaspor Kulübü, Sebastien Frey’e ödeme yaparak FIFA’dan gelmesi muhtemel transfer yasağı ve puan silme cezasını ortadan kaldırdığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın desteği ve kulübümüzün imkanlarıyla, Sebastian Frey ile kulübümüz arasındaki dava sonuçlandırılmıştır.

Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gomis'ten heyecanlandıran paylaşım27 Haziran 2019 Perşembe 10:36
  • Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır son 16'yı garantiledi27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
  • Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor27 Haziran 2019 Perşembe 10:23
  • Avrupa futbolunun yükselen değerleri26 Haziran 2019 Çarşamba 13:09
  • Erdoğan ve Gökçek şahit oldu, Mansur Yavaş nikahı kıydı26 Haziran 2019 Çarşamba 10:48
  • Fenerbahçe resmen açıkladı yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı26 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
  • Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi25 Haziran 2019 Salı 14:25
  • Boksta olimpiyat hayaliyle 12 kilo verdi25 Haziran 2019 Salı 11:43
  • Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu25 Haziran 2019 Salı 10:44
  • Chicharito'dan kritik transfer açıklaması25 Haziran 2019 Salı 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti