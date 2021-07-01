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Bursaspor'da Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan Galip Sakder oldu.
Bursaspor'da Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 5'incisi gerçekleşen Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan Galip Sakder oldu. Recep Günay ve Saffet Akarsu ile yarışan Galip Sakder, 200 oyun 99'unu aldı. Recep Günay 75 oy, Saffet Akarsu ise 26 oyda kaldı.

Bursaspor Kulübü 2'nci başkanı Emin Adanur, Sakder'i tebrik ederek, "Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Galip Sakder ve ekibini kutluyorum. İnşallah hep beraber Bursaspor'u iyi yerlere taşıyacağız. Büyüklerimizi her zaman yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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