  • BIST 103.392
  • Altın 261,927
  • Dolar 5,7071
  • Euro 6,3508
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Bursaspor'dan G.Saray'a bir transfer daha

Galatasaray'ın listesinde yer alan Bursasporlu stoper Ertuğrul Ersoy'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Ertuğrul Ersoy kulübüyle bonservis sorununu çözerse G.Saray’a imza atacak.
Bursaspor'dan G.Saray'a bir transfer daha

Galatasaray'ın listesinde yer alan Bursasporlu stoper Ertuğrul Ersoy'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-Beyazlı kulüple sözleşmesi olduğu halde kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini isteyen 22 yaşındaki futbolcunun Başkan Mesut Mestan'ı ikna etmeye çok yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok beğendiği isimlerden biri olan Ertuğrul Ersoy'un bugün Bursaspor'la bir kez daha görüşme yaparak bonservisini almaya çalışacağı belirtildi.

Genç futbolcunun bonservis sorununu çözer çözmez Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Bu transferin bitme ihtimali giderek yükseliyor.

Bursaspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Ertuğrul Ersoy adım adım imzaya yaklaşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gudelj geldi, Banega da Aslan'a yaklaştı24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
  • Tolga Zengin'e sürpriz talip24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
  • Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için ilginç şart24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00
  • Gareth Bale krizi tavan yaptı23 Temmuz 2019 Salı 15:31
  • İşte tarihe geçen bonservis bedeli23 Temmuz 2019 Salı 09:29
  • Bakanlık devreye girdi Çin geri adım attı22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10
  • Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakibi belli oldu22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  • Başakşehir'in Devler Ligi yolundaki rakibi belli oldu22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
  • Dinamo Bükreş'in hocası maçta kalp krizi geçirdi22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05
  • Atletizmde tarihi başarı22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti