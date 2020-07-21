  • BIST 118.042
  • Altın 403,827
  • Dolar 6,8215
  • Euro 7,8565
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Bursaspor'dan taraftarlı antrenman

TFF 1’inci Lig Play-Off yarı finalinin ilk maçında yarın evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Bursaspor, bu maça dair hazırlıklarını taraftarına açık olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.
Bursaspor'dan taraftarlı antrenman

3 bin Bursaspor taraftarı, sosyal mesafeye uygun olarak tribünlerde yerlerini alırken, yeşil beyazlı oyuncuların sahaya adım atmasıyla büyük coşku yaşadı. Yaktıkları meşaleler ile görsel şölen oluşturan Bursaspor taraftarı, antrenman boyunca takımlarına desteklerini tezahüratlarla sürdürdü. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşil beyazlı oyuncular, sonraki bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın sonuna doğru takımı tekrar tribünlere çağıran taraftarlar, kritik Adana Demirspor mücadelesi öncesi takımı bağrına bastı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sezon başındaki hedeflerinin Süper Lig’e direkt çıkmak olduğunu belirterek, çok şanssız maçlar kaybettiklerini ifade etti. "Bu lig enteresan bir lig" diyen Başkan Mestan, "Puan silme cezası alan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü, biz ise çok şükür şu an Süper Lig’e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız. Onlar da güçlü, biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig’e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan antrenmanı tribünden izledi. Aktaş ve Salman, teknik direktör İrfan Buz ile bir süre sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 21.00’de oynanacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı21 Temmuz 2020 Salı 13:02
  • Sivasspor'un yüzü evinde güldü21 Temmuz 2020 Salı 13:02
  • Trabzonspor'da Sörloth gol krallığı peşinde21 Temmuz 2020 Salı 13:01
  • Trabzonspor’da teknik direktör için 4 aday21 Temmuz 2020 Salı 11:43
  • Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi21 Temmuz 2020 Salı 09:35
  • Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:46
  • Şampiyon Medipol Başakşehir'in gol yükünü üç yıldız oyuncu çekti20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:27
  • Nihat Özdemir: Yabancı sayısındaki itirazların neden olduğunu anlayamadım20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:11
  • Bursaspor evinde geçit vermiyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:30
  • Medipol Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu kutluyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti