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Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.
Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda futbolcular ve teknik heyet diz çökerek, ırkçılığa karşı mesaj verdi.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma ve koşuları hareketleri ile başlarken, ardından pas pres çalışmaları yapıldı.

Takım, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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