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Bursasporlu oyuncular ortak bildiriyle maaşlarının ödenmediğini iddia etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular, sosyal medya hesaplarından maaşların ödenmediği ve sözlerin tutulmadığı yönünde imzalı ortak bildiri paylaştı.
Bursasporlu oyuncular ortak bildiriyle maaşlarının ödenmediğini iddia etti

Yeşil-beyazlı futbolcular, sosyal medyadan kendi ıslak imzalarının yer aldığı ve içeriğinde mali konularla ilgili yaşanan sıkıntıların aktarıldığı bir bildiri yayımladı.

Türk futbolunun 5 büyük takımından biri olan Bursaspor takımı olarak, yaşanan sıkıntıların hep beraber paylaşılmak istediği vurgulanan açıklamada, "Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var. Biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Elbette ekonomik sıkıntılar var, elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz. Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşların yatmaması, normal kabul edilmemeli." denildi.

Açıklamada, başarı için gereken güven ve samimiyet ortamının hiçbir şekilde sağlanamadığı ve çözüme yönelik verilen sözlerin ise defalarca tutulmayarak aksine sorunların derinleştiği ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:

"Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hak edişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz. Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bir şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarlarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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